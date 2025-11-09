Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
09 Kasım 2025 19:12
Emniyet aracı ile kaza yardım

Merhaba görevdeyken sivil ekip ile kaza yaptım. Hasar büyük. Karşı tarafa yüzde 25 kusur bana yüzde 75 kusur vermiş trafikçi arkadaşlar sağolsunlar. ( sağ yoldan gelip önüme atlasa da..) şimdi emniyet aracını yaptırmamı istiyorlar ancak benim öyle bir gücüm yok kendi arabam bile yok. Bankalarla takipteyim. 400 bin tlye kadar borcum var bu durumdan zaten bunaldım ailem ile problemler yaşıyorum. Ceza almayı bile göze aldım. Durum ne olur? Yaptıracak durumumun olmadığını belirttirsem yaptıramazsam.


FurkanS06
Aday Memur
09 Kasım 2025 19:36
maaşının 3/1ine haciz geliyor diye biliyorum

Kemalaydın55
Memur
09 Kasım 2025 19:43

Başındaki müdür önemli benımda başıma geldi sağolsun müdürüm mağdur etmedi.cimere yaz yardım taleb et.bide EGM sosyal fona dilekçeyle başvur onlar yardım ediyolar


Ahmet can10
Aday Memur
09 Kasım 2025 19:50
Kardeşim geçmiş olsun da trafikçi arkadaşların suçu ne oluyor? haksız bir kusur mu verdiğini düşünüyorsun o zaman itiraz edebilirsiniz ha ben suçkuyken beni suçlu yaptı diyorsan da bilemiyorum artık

Ahmet can10
Aday Memur
09 Kasım 2025 19:51
Görüşe çık durumunu anlat gerekirse sosyal medya da yardım vs

masterrrrr
Şef
09 Kasım 2025 19:56

Oncelikle sakin ol, aynisi basima geldi, basmudure ciktim goruse durumumu anlattim, borclarim ve nafakam oldugunu soyledim, sagolsun basmudur affetti dosyayi, borcum harcin cok oldugu icin odemen kolay olmaz, en fazla dosyani affedip sana yardimci olmazlarsa maasina birak icra gelsin


tukayf
Daire Başkanı
09 Kasım 2025 20:02

Yukarda arkadaşlar yazmışlar. Hiyerarşiyi takip ederek durumu anlat. meslekte 20 ye dayandım daha kaza nedeniyle kimseye ceza gormedim. Personele rücu edilse bile kendi aramızda fondan vs bı şekilde personele güçlük yasatilmadan ödendi.


Polis0113
Aday Memur
09 Kasım 2025 20:08

Teşekkür ederim. Deneyeceğim. Önce birim amirim ile daha sonra sayın müdüre görüşe çıkacağım. Maaşım zaten 4/1 i krediler sebebiyle kesilmiş vaziyette burdan da gelirse evde eşimle çocuğuma geçimimi çok zorlaştıracak

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
09 Kasım 2025 20:08
Büro Amirine Müdüre çik, ortak biyol bulursunuz, Müdür şoförü kaza yapsa cebinden mi ödüyor? Mutlaka çevresinde paralı birileri vardır, Memlekette Hayırseverden bol ne var?
