KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

kpss aralık tercihleri


09 Kasım 2025 22:16
kpss aralık tercihleri

mrb arkadaşlar kpss aralık tercihleri genelde aralığın son haftası olduğu için yarıyılda mezun olanlar ocak 15 i 20 si gibi mezun oluyor 20 gün ile kpss tercihi yapamıyor diploma tarihi yetişmiyor. bu konu büyürse tercihleri ocak ayına alırlar mı


turkordusu064236
Aday Memur
09 Kasım 2025 22:26

Merhaba bende aynı konudan muzdaribim. Temmuz alımı yetişiyor ama Aralık yetişmiyor. Bir şekilde gündem oluşturarak cimerden istek yapsak belki işe yarayabilir. 1 dersi kalıp ocakta mezun olacak birisi bile 6-7 ay bekliyor sonraki alımı. Düzenleme yapılması lazım bence.


Matt88
Aday Memur
09 Kasım 2025 22:35

mantıken mezun olduktan sonra tercih yapılır. temmuz tercihinin karşılığı ocak ayı olur. aralık ayında kim mezun oluyor ki yap ocak ayında yarıyılda mezun olanlar 6 ay beklemek zorunda kalmasın

turkordusu064236, 17 dk. önce

Toplam 2 mesaj

