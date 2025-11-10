Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

il içi becayişte mehil müddeti


10 Kasım 2025 00:31
il içi becayişte mehil müddeti
Merhaba Mersin şehirden silifkeye geçmek için becayiş dilekçesi yazdım. cevap geldiği gün hemen mi ayrılmam gerekir, büyük şehirlerde aynı gün başlayış yapılıyormuş galiba veya hastane beni bekletebilir mi lütfen bilenler yorum yapsın şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Yurtdışı görevlendirmeİki tıbbi sekreter eş durumunda nerede birleşirizEş durumunda istanbul il sağlık hastane seçmeHastane müdürlüğü genel şartlarıYurt dışı görevlendirme

Sözlük

uçağı iterek çalıştırmak 3 güne bir atasözü bırak 1 kalıcı iz bırakmak 3 Bugün olanlar 4 eden filmi 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1

Son Haberler

2007 tarihinde sözleşmeli, 2011 yılında memurluğa başlamış kişinin sosyal güvenlik durumu nasıl sağlanır?10 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıKazan dairesinden Dünya ŞampiyonluğunaUzmanı uyardı: Bitki çaylarını dozunda kullanınDökülen saçlar vücudun bir alarmı olabilir

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar