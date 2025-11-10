Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?


10 Kasım 2025 07:46
Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?

ne olur? günlük üç saat ek ders yazılacak diye on beş saat video koymuşlar çüşşşş


yorguntarihçi
Genel Müdür
10 Kasım 2025 09:00

En basit hali ile ekders ücreti alamazsınız, kurum amiri gerekli görürse de soruşturma açılabilir


Peyami.safa81
Aday Memur
10 Kasım 2025 09:53

Bu ne ya . Bu saçmalıkla uğraşacağıma ekders almam daha iyi. Bakan ve ekibi gerçekten çok sorunlu tipler.


bahçesaray
Şef
10 Kasım 2025 10:23
Seminere katılmamak ,derse gelmemekle aynı şey, aylıktan kesme cezası

bulaşşıkk
Şef
10 Kasım 2025 10:26

Aynen öyle. İyice saçmalamışlar. Googledan nasıl arama yapılır filan bir saat onu anlatıyor :D. Bitirmeyi düşünen varsa şimdiden başlasın bir haftada anca bitirirsiniz :))

Peyami.safa81, 8 saat önce

Bu ne ya . Bu saçmalıkla uğraşacağıma ekders almam daha iyi. Bakan ve ekibi gerçekten çok sorunlu tipler.


BanuAlkan
Aday Memur
10 Kasım 2025 10:43
midem bulandı aç bi kenarda kendi kendine dönsün de yapılmıyor ki arada bi gidip kontrol etmek gerekiyor

mobedan
Daire Başkanı
10 Kasım 2025 11:01

İstesek de izlenmiyor. Sayfa hata veriyor, donuyor.

Her seminer dönemi aynı eziyet.


bulaşşıkk
Şef
10 Kasım 2025 11:13

Arada bi kontrolle de olmaz. Sürekli başında durup tıklama hatta yazı yazma, eşleştirme yapma, cevaplama yapma gerekiyor. İnteraktifliğin şeyini çıkarmışlar bu sefer.

BanuAlkan, 7 saat önce
midem bulandı aç bi kenarda kendi kendine dönsün de yapılmıyor ki arada bi gidip kontrol etmek gerekiyor

hakan4482
Aday Memur
10 Kasım 2025 11:35

Eğitim katilleri vatan hainleri başka bir şey değiller


mazıke
Şef
10 Kasım 2025 11:38
15 dk süre belirlemiştir ama sorular 1 saatte bitmiyor

BanuAlkan
Aday Memur
10 Kasım 2025 12:57
açabilen var mı

ÇİÇEKPINARLI
Şef
10 Kasım 2025 13:15

Bakanlığımızın bilişim uzmanlarını tebrik etmek lazım. 2 farklı tarayıcıdan deneyip videoları açamamak. &#128079;&#127995;&#128079;&#127995;&#128079;&#127995;


sanatogretmeni
Şef
10 Kasım 2025 14:31

öyle bir şey yok. Sadece ek ders ödemesi gerçekleşmez.

yorguntarihçi, 9 saat önce

En basit hali ile ekders ücreti alamazsınız, kurum amiri gerekli görürse de soruşturma açılabilir

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?Ek ders ödeme saçmalığıÖğretmenliği bırakma düşüncesi10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?idarecilik ÖBA'ya giremiyorum.Diyarbakır MEB promosyonGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)

Sözlük

10 Kasım 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 güne bir atasözü bırak 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 uçağı iterek çalıştırmak 2 kalıcı iz bırakmak 3 Bugün olanlar 4 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 eden filmi 1 menemen 1

Son Haberler

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısıSekiz yılda 13 defa özel kalem müdürü değiştiren idareye Sayıştay uyarısıDiyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolduVan'da 5 bin yıllık arpa taneleri bulunduABD ve Çin deniz taşımacılığı soruşturmalarını askıya aldı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar