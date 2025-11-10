Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Rapor almayı alışkanlık haline getirmiş personel


10 Kasım 2025 09:35
Rapor almayı alışkanlık haline getirmiş personel

Bu kişilerle çalışan var mı?

Sessiz mi kalıyorsunuz, isyan ediyor musunuz?


shah mat
Aday Memur
10 Kasım 2025 09:51

var. işimizi yapıyoruz elimizden bir şey gelmiyor çünkü


Mstfkmlnskrlryz
Şef
10 Kasım 2025 09:56

Sessiz kalanlardansınız yani

shah mat, 52 dk. önce

var. işimizi yapıyoruz elimizden bir şey gelmiyor çünkü


shah mat
Aday Memur
10 Kasım 2025 10:09

en fazla cimere yazabilirsin ne yapabilirsin?


Mstfkmlnskrlryz
Şef
10 Kasım 2025 10:18

Cimer ile alakası ne?

Bu şekilde mi çözüyorsunuz iş yerindeki problemlerinizi?

shah mat, 34 dk. önce

en fazla cimere yazabilirsin ne yapabilirsin?


shah mat
Aday Memur
10 Kasım 2025 10:28

bana bir çözüm önerisi sunar mısın

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aday Memurun İstifasıRapor almayı alışkanlık haline getirmiş personel2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıNedenini merak ediyorumİş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)Önlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sınavıÜnvan değişikliği durumunda Eş durumu tayin%60 üzeri engelli raporum var adliyede nerede çalışabilirimYouTube kanalı para kazanmak UYAPtan tayin talebi hk.

Sözlük

uçağı iterek çalıştırmak 2 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 güne bir atasözü bırak 1 eden filmi 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 kalıcı iz bırakmak 3 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 2,2 azaldıKuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!Borsa haftaya yükselişle başladıSındırgı'da peş peşe depremlerDolar haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar