Polisin Sağlığı ve Korumak için ne yapılmalı?


10 Kasım 2025 09:39
Polisin Sağlığı ve Korumak için ne yapılmalı?

2010 TBMM ombudsmanlık kurumu araştırmasına göre ortalama polis ömrü 55.9 iken TÜİK verilerine göre ortalama yaşam bayanlarda 83 erkeklerde 78 dir.... Emniyet Teşkilatı mensupları olarak son dönemlerde kalp krizi ve beyin kanaması çoğaldı... Sağlığımızı korumak için ideal kiloyu korumak yürüş yapmak takviye almak şart .... Dünyada ölüm sebeplerinde 1. Sırada olan dolaşım sistemi hastalıkları kalp hastalıkları 1. Sırada ve maalesef ülkemizde de durum böyle.... Teşkilat olarak büyük stres altında çalışıyoruz ve bütün hastalıkların sebebi stres sıkıntıdır... Diğeri de gece uykusuzluğudur..... Allah hepimizi. Yardımcısı olsun günde 12 bin adım ve biraz ağırlık çalışın....


sancak bayrak
Daire Başkanı
10 Kasım 2025 10:08

Gece uykusuzluğu,gece yemeği en büyük sebeptir.

