KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan

İş bulma imkanı çoğalır mı?


10 Kasım 2025 09:51
İş bulma imkanı çoğalır mı?

Çok değerli forumdaşlarım öncelikle söylemem gerekirse çok uzun bir süredir aranızda yoktum :) tekrardan hoş geldim :) sormak istediğim soru şudur;

2026 ve 2027'de özel sektörde işlerin güçlerin açılma ihtimali var mıdır?

Bu sorunun cevabı benim için önemli, saygılarımı sunarım.

(Not: Çalıştığım dönemlerde asgari ücret düzeyinde maaş almaktayım)


paprikari
Şef
10 Kasım 2025 10:21

ekleme; mesleğim çağrı merkezi müşteri temsilciliği'dir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş bulma imkanı çoğalır mı?

Sözlük

güne bir atasözü bırak 1 uçağı iterek çalıştırmak 2 Bugün olanlar 4 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 kalıcı iz bırakmak 3 eden filmi 1

Son Haberler

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 2,2 azaldıKuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!Borsa haftaya yükselişle başladıSındırgı'da peş peşe depremlerDolar haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar