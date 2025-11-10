Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Can güvenliği ve sağlık mazeret tayini


10 Kasım 2025 10:15
Can güvenliği ve sağlık mazeret tayini

1 Ekimde dilekce verdim komisyona, 24 gün hareketeiz bekledi. Sonra emniyetten savciliktan arastirmaya alindi. Eve gelip incelem yaptilar ifade aldilar. Emniyet olumlu rapor verdi. 24 Ekimde Adalet Bakanligi PGM'ye gönderildi. Şuanda sordugumda devam ediyor deniyor. Bu neden bu kadar uzuyor? Ne yapmam lazim? Gitmek istedigim yerden de PGMye talep varmis personel eksikligine iliskin.

Çok Yazılan Konular

Aday Memurun İstifasıRapor almayı alışkanlık haline getirmiş personel2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıNedenini merak ediyorumİş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)Önlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sınavıÜnvan değişikliği durumunda Eş durumu tayin%60 üzeri engelli raporum var adliyede nerede çalışabilirimYouTube kanalı para kazanmak UYAPtan tayin talebi hk.

Sözlük

uçağı iterek çalıştırmak 2 güne bir atasözü bırak 1 kalıcı iz bırakmak 3 eden filmi 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 2,2 azaldıKuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!Borsa haftaya yükselişle başladıSındırgı'da peş peşe depremlerDolar haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar