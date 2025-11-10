Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2.Şark


10 Kasım 2025 11:42
2.Şark

Adana'da 11. Yılımi geride biraktim geçen sene tayin puanı pbs de gorunuyodu bu yıl pbs de tayin puanım görünmüyor. Bu ne demek oluyor. Arkadaşlar yorumlayabilir mi?


Hulk73
Aday Memur
10 Kasım 2025 11:54
Şef ıpkali olanların puanı ocak ayında belli olacak denildi

serindurus01
Aday Memur
10 Kasım 2025 12:41

İpka henüz vermedim reis hiç ipka vermedim


Brse
Şef
10 Kasım 2025 13:06

2. Şark iptal olabilir ondandır.

