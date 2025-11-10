Kredi puanı kart kmh maaş bankası

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
10 Kasım 2025 11:57
Arkadaşlar benim gibi olan varmi puan 792 yapılandırma ve icra yok maas bankası hiç bisey vermedi hep reddediliyor


Nasuhbey
Şef
10 Kasım 2025 12:21

Vermez 1300 puana çıkan kadar kendi maaş bankanda olsa vermez


policeman058
Aday Memur
10 Kasım 2025 13:04
benim 1430 puan vardı 1 yıl önce kapatmış olduğum icra yüzünden ekşi hesap kredi kartı ve kredi hiç birine genel müdürlük okey vermedi. icralardan biri İsbankasiydi bu şekilde olumsuz oldu
