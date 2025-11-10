Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

İstifa eden memurun yeniden atanması


10 Kasım 2025 12:08
İstifa eden memurun yeniden atanması

Bu konuda benim birkaç sorum var. Öncelikle bir üniversite hastanesinde anestezi teknikeriyim. Derecem 2. Eş durumundan dolayı İstanbul?a tayin isteyeceğim fakat şartları karşılamıyorum. Eşim kamu görevlisi değil. Ben de istifa edip açıktan atamaya başvurmak istiyorum. Bunu daha önce yapan var mı? Ben yüksek lisans mezunuyum lisans da tamamladım bu sorun olur mu? Kadrom önlisans başvuracağım kadro da önlisans. Ayrıca derecesi daha düşükse mesela 5 ise bu sorun olur mu? Süreç nasıl işliyor?

