Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

MEB Unvan Değişikliği Sınavı


10 Kasım 2025 12:20
MEB Unvan Değişikliği Sınavı

Şube müdürlüğü için 2026 yılında görevde yükselme sınavı yapılacak.Unvan değişikliği sınavı ise en son 2021 yılında yapılmış.artık 2026 ya giriyoruz.MEB bir zahmet artık görevde yükselme sınavıyla beraber mi yapar ayrı mı yapar bilemem ama unvan değişikliği sınavını da yapsın artık.


BanuAlkan
Aday Memur
10 Kasım 2025 12:57
yapmaz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?kasım ara tatili onlayn videoları izlemesek ?Öğretmenliği bırakma düşüncesi10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?idarecilik Diyarbakır MEB promosyonGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)29 Ekim Nöbet Ücreti ve Çift nöbet hakkındaBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.

Sözlük

kalıcı iz bırakmak 3 Bugün olanlar 4 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 güne bir atasözü bırak 1 uçağı iterek çalıştırmak 2 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 menemen 1 eden filmi 1

Son Haberler

Oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandıSındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyorHastaneden ayrılıp kaybolan polis memurunu arama çalışmaları 3'ücü günündeBulancak'ta 'siren' çalmadı, belediye açıklama yaptı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar