Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Eş tayini 10-14 Kasım tarihli toplanma alanı


10 Kasım 2025 12:52
Eş tayini 10-14 Kasım tarihli toplanma alanı

Arkadaşlar bugün itibariyle eş tayinleri icin sistemi acildi

