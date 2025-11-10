Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Merkez bankası tahmini doğrultusunda da


10 Kasım 2025 13:13
Merkez bankası tahmini doğrultusunda da
Ocak ayı maaş artış oranı 18,69 ila 20,5 arası olacak. Ben artık 20 yi zor geçeceğini düşünüyorum. Sizce sonuç ne olur?

Karizmaunl
Genel Müdür
10 Kasım 2025 13:26

Bu konuyu adım adım değerlendirelim. Öncelikle verdiğiniz bilgiler:

Merkez Bankası tahmini: Ocak ayı maaş artış oranı %18,69 ? %20,5 arası.

Sizim beklentiniz: %20 civarında veya biraz altında.

1. Tahmin aralığına bakış

MB?nin aralığı en olası minimum ve maksimum değerleri veriyor.

Yani %18,69 resmi alt sınır, %20,5 üst sınır tahmini.

Orta nokta yaklaşık: (18,69+20,5)/2=19,595(18,69 + 20,5) / 2 = 19,595(18,69+20,5)/2=19,595 yani yaklaşık %19,6.

2. Uygulamada genellikle ne olur?

Kamu maaş artışları genellikle MB tahmininin biraz üstünde veya ortasında gerçekleşir, çünkü memurların alım gücü korunmak istenir.

Eğer MB?nin tahmini %20,5?in üst sınırsa ve enflasyon tahminleri de yüksek değilse, %20 civarı mantıklı bir öngörü olur.

3. Sonuç yorumu

Sizin tahmininizle uyumlu: %20 civarında.

Fazla aşılması düşük ihtimal, çünkü MB zaten üst sınırı %20,5 olarak veriyor.

Eğer ocak enflasyonu MB tahminlerinin üzerinde gelirse, zam biraz daha yüksek olabilir ama büyük olasılıkla %20?yi çok aşmaz.

Yani sizin ?%20?yi zor geçer? tahmininiz mantıklı ve gerçekçi görünüyor.

Büyük sürpriz beklenmez, %19,5?%20 civarı en olası senaryo.


alikuşcu
Memur
10 Kasım 2025 14:56

1,90 1,90 gelirse yüzde 21 yapar bunun altı da zor.


bilinçlivatandas
Şef
10 Kasım 2025 15:24
Bu ay 1.50 altında gelebilir aralıkta 1 altı gelebilir bence 19 zam olur maksimum 19.50 20 yi görmez
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 Ocak ZammıMobbing ve Raporun Hakem Hastaneye GönderilmesiKamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...Görevde Yükselme5510 emekli Mühendis Memur MaaşıAday Memur İstifa SonucuMerkez bankası tahmini doğrultusunda daCuma günleri tatil olsun

Sözlük

eden filmi 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 Bugün olanlar 4 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 kalıcı iz bırakmak 3 uçağı iterek çalıştırmak 2 menemen 1 güne bir atasözü bırak 1 mihaniki 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2

Son Haberler

7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulunduİzmir Körfezi'nde kötü koku sürüyor: Denizin rengi kahverengiye döndüMahkeme, milletvekili Baydar'ın CHP'den ihracını durdurduKonkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandıPolis okulu öğrencilerini darp eden zabıta tutuklandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar