Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

mesleki çalışma öba


10 Kasım 2025 13:14
mesleki çalışma öba
sadece 3 bölüm için 2 saat falan gitti. düz video değil kendi geçmiyor videolar takılıyor

sanatogretmeni
Şef
10 Kasım 2025 14:32

böyle giderse iptal meb iptal eder


berkaydal
Daire Başkanı
10 Kasım 2025 14:54

Öbadan giremiyorsun. Ebadan giremiyorsun. E devlet ile giremiyorsun. Nasıl olacak bu iş. Yıllardır aynı rezillik. Bir adım ileri gitmez sürekli geri gider. Eba aynı rezillik öba aynı rezillik.


envai2020
Aday Memur
10 Kasım 2025 15:06

Yakın Çağ'da Orta Çağ ilkelliği.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?kasım ara tatili onlayn videoları izlemesek ?Öğretmenliği bırakma düşüncesi10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?idarecilik Diyarbakır MEB promosyonGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)29 Ekim Nöbet Ücreti ve Çift nöbet hakkındaSınav Sistemleri ve Müfredatlar Hakkında! -Ziya Selçuk

Sözlük

mihaniki 1 eden filmi 1 uçağı iterek çalıştırmak 2 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 menemen 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 güne bir atasözü bırak 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 kalıcı iz bırakmak 3 Bugün olanlar 4

Son Haberler

7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulunduİzmir Körfezi'nde kötü koku sürüyor: Denizin rengi kahverengiye döndüMahkeme, milletvekili Baydar'ın CHP'den ihracını durdurduKonkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandıPolis okulu öğrencilerini darp eden zabıta tutuklandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar