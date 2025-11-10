Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.


10 Kasım 2025 13:14
Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.

sadece 3 bölüm için 2 saat falan gitti. düz video değil kendi geçmiyor videolar takılıyor


sanatogretmeni
Şef
10 Kasım 2025 14:32

böyle giderse iptal meb iptal eder


berkaydal
Daire Başkanı
10 Kasım 2025 14:54

Öbadan giremiyorsun. Ebadan giremiyorsun. E devlet ile giremiyorsun. Nasıl olacak bu iş. Yıllardır aynı rezillik. Bir adım ileri gitmez sürekli geri gider. Eba aynı rezillik öba aynı rezillik.


envai2020
Aday Memur
10 Kasım 2025 15:06

Yakın Çağ'da Orta Çağ ilkelliği.

Toplam 3 mesaj

