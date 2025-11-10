KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

Atanıp belge teslim etmezsem 3. sağlık bakanlığı atamasına farklı branştan başvurabilir miyim?


10 Kasım 2025 13:19
Atanıp belge teslim etmezsem 3. sağlık bakanlığı atamasına farklı branştan başvurabilir miyim?

2025/5 sağlık bakanlığı atamasında tıbbi sekreter olarak atandım evraklarımı teslim etmeye gitmezsem 3.sağlık bakanlığı atamasına diğer branşım olan paramedikden başvurabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Konya çeltik nasıl bir yerdir, bilgisi olanlar bakabilir mi ?Zimmete düştükten sonra mı mevcut kurumdan istifa edilmeli?Sağlık bakanlığı mı aile bakanlığı mı?İşaret parmağı ameliyatı atanmada sorun yaşatır mı?

Sözlük

dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 uçağı iterek çalıştırmak 2 kalıcı iz bırakmak 3 eden filmi 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 menemen 1 Bugün olanlar 4 İş yaparken söylenen şarkılar 1 güne bir atasözü bırak 1 mihaniki 1

Son Haberler

7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulunduİzmir Körfezi'nde kötü koku sürüyor: Denizin rengi kahverengiye döndüMahkeme, milletvekili Baydar'ın CHP'den ihracını durdurduKonkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandıPolis okulu öğrencilerini darp eden zabıta tutuklandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar