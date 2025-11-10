Ek ders ödeme saçmalığı

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
10 Kasım 2025 13:21
Bugün ayın 10'u ve ist bağcılar'da henüz ek ders yatmadı. Devlet dahi çalıştırdığı adama on gün sonra bile ödeme yapamıyorsa özel sektör bir ay geriden gelebilir. Teknoloji geliştikçe daha hantallaşan tek kurum MEB olabilir bu konuda. Vereceği iki kuruş para zaten de ihtiyaç işte


10 Kasım 2025 13:26
orası bağcılar

10 Kasım 2025 13:53
okul geç yapmıştır

10 Kasım 2025 15:25

Yav kimse bunlardan erken ödeme falan da istemiyor ha.. Şu tarihte de ona uy yeter ki. Biz de bilelim. 7'sinde değil 17'sinde olsun ama yeterki 17'sinde paranın yatacağından emin olalım.

