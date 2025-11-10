Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Toki Mağduriyet


10 Kasım 2025 13:54
Toki Mağduriyet
Bir çok arkadaş yeni tayin gördüğü veya ilçe değiştirdiği için TOKİ sosyal konut kampanyasında 1 yıl ikamet şartı arandığı için başvuru yapamıyor bu durum düzeltilmeli adam doğu dan batıya gelmiş doğu iline başvurmak zorunda birakiliyor

secret.lifee
Genel Müdür
10 Kasım 2025 15:15

buraya mağduriyet yazacağına zahmet edip başvuru şartlarını açıp okursan TOKİ sayfasından eski ikamet ettiğin yere başvurabilirsin. sadece eski ikamet yerindeki süren yıldan fazla olmak zorunda . mağduriyet die bişi yok. bu şartı koymazlarsa suistimal olur. adamın ikameti hakkari olur bugun gider bodxruma alır ordan müraacat eder bunu suistimal etmersinler die böyle bi şart var

