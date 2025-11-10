Toki Mağduriyet

Bir çok arkadaş yeni tayin gördüğü veya ilçe değiştirdiği için TOKİ sosyal konut kampanyasında 1 yıl ikamet şartı arandığı için başvuru yapamıyor bu durum düzeltilmeli adam doğu dan batıya gelmiş doğu iline başvurmak zorunda birakiliyor

