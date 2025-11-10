KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Bilgisayar mühendisleri hangi kurumlarda çalışır ve ne iş yapar?


10 Kasım 2025 14:06
Bilgisayar mühendisleri hangi kurumlarda çalışır ve ne iş yapar?

Merhabalar. İlk 5 bin ile alan bir üniversitenin bilgisayar mühendisliğinden mezunum ve bildiğiniz gibi 2022'den sonra özel sektörde junior software developer alımları neredeyse durdu. Linkedin'den başvurduğumuz hiçbir şirketten olumlu dönüş gelmiyor. Bu nendenle 2 senedir işsizim, iş deneyimim de hiç olmadı. 2026 KPSS'ye hazırlanıyorum. Hedefim 92 - 93 puan fakat bilgisayar mühendislerinin kamuda ne yaptıklarını ve hangi KİTlerde çalıştıklarını bilmiyorum. Bu konu hakkında, bilgisayar mühendisleri cevap verebilir mi?


timido
Aday Memur
10 Kasım 2025 15:00

ilk 5 bin ile alan üniversitenin mezunlar wp grubuna kayıtlı mısınız ? O tarz okullar yeni mezunlara / kendi okuldaşlarına yardım ederler , bir denemelisiniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Şantiye şefliğiBilgisayar mühendisleri hangi kurumlarda çalışır ve ne iş yapar?KPSS tarih için hiç bilmeyen sıfır birisine öneri?Açıktan lisans okuyup KPSS ile atanmak istiyorum

Sözlük

Bugün olanlar 4 mihaniki 1 güne bir atasözü bırak 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 kalıcı iz bırakmak 3 uçağı iterek çalıştırmak 2 menemen 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 eden filmi 1

Son Haberler

7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulunduİzmir Körfezi'nde kötü koku sürüyor: Denizin rengi kahverengiye döndüMahkeme, milletvekili Baydar'ın CHP'den ihracını durdurduKonkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandıPolis okulu öğrencilerini darp eden zabıta tutuklandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar