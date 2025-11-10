Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettim


10 Kasım 2025 14:43
Sendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettim

Kelli felli aylık milyonluk paraları kaldıran sendikaların yapmadığı işi yaptım, işçiler ile memurlar arasındaki maaş adaletsizliğini OMBUSMAN'a şikayet ettim. Ekim İşçi Maaşı: 97 bin Memur Maaşı 52 Bin. Bu kadar büyük bir adaletsizliğe dayanamadım artık.

