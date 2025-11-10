Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İş Bankası sözleşme gereği zorunlu bireysel emeklilik ve 2 otomatik fatura ödeme zorunluluğu


10 Kasım 2025 15:01
İş Bankası sözleşme gereği zorunlu bireysel emeklilik ve 2 otomatik fatura ödeme zorunluluğu

Arkadaslar bugün evime en yakın İs Bankası subesine gittim,mobil bankaclik is cebe giremiyordum bu sorunu cozebilmek için şubeye gittigimde baya uzun uğraşlar sonucu is cebe girebildim lakin sözleşme geregi bireysel emekliliğin zorunlu oldugunu,2 otomatik fatura odeme talimatı zorunluluğu olduğunu, eft ,havale ve fast ödemelerinin mesai saatleri dışında ucretli olduğunu soylediler, Vakıfbank'ta bireysel emeklilik zorunlu degildi, otomatik ödeme talimatı zorunlu degildi ve 7 gün 24 saat ucretsiz eft havale ve fast yapilabiliyordu, kendi adima is bankasıni sevemedim su ana kadar


TÜRK1512
Memur
10 Kasım 2025 15:02
seni kandırmışlar dostum bu saydiklarinin hiçbiri zorunlu değil:)
