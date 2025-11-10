Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.


10 Kasım 2025 18:52
İDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.

Merhaba.

İdare mahkemesinden olumlu bir kararım var. (sicil)

Daire , dosyayı YD itirazlı olarak 2. derece mahkeme olan bölge idare mahkemesine (istinafa) taşıdı. Bölge idare mahkemesi YD ret verdi ve esastan dava devam ediyor , henüz karar çıkmadı.

Bu sırada bu dava devam ederken , İDDK (Danıştay İdari dava daireleri kurulu)benim mahkeme sürecimi ilgilendirebilecek genel bir karar yayınlamış. (benim aleyhime)

Bundan sonraki süreç nasıl işler ?

İDDK kararları bölge idare mahkemesini bağlayıcı olarak mı geçer ?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerYargıtay'da dosyası olanlar2. Kez temyiz

Sözlük

kalıcı iz bırakmak 3 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 güne bir atasözü bırak 1 Bugün olanlar 4 İş yaparken söylenen şarkılar 1 mihaniki 1 menemen 1 10 Kasım 1

Son Haberler

Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildiHangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendiOtomobil ile çarptığı husumetlisini demir sopayla döverek öldürdüBahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandıİstanbul'da suya zam geliyor!

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar