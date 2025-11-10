Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Malatya promosyon


10 Kasım 2025 19:13
Malatya promosyon

Merhaba malatyada calısan sağlık çalışanları olarak bu yıl promosyon alacak mıyız? ücretsiz izinde olduğum için duyum alamadım. malatya eğitim arastırma da kadrom

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Yurtdışı görevlendirmeİki tıbbi sekreter eş durumunda nerede birleşirizİstifa sonrası atama zimmete düşmeYurt dışı görevlendirmeHastane müdürlüğü genel şartlarıEş durumunda istanbul il sağlık hastane seçme

Sözlük

Bugün olanlar 4 kalıcı iz bırakmak 3 10 Kasım 1 güne bir atasözü bırak 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 mihaniki 1 menemen 1

Son Haberler

Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildiHangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendiOtomobil ile çarptığı husumetlisini demir sopayla döverek öldürdüBahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandıİstanbul'da suya zam geliyor!

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar