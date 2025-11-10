Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
iş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi


10 Kasım 2025 19:34
promosyonla alakalı kredili teklifler konuşuluyor hatta çekenler oldu bugun. Benim ise iş bankasında yapılandırmada olan kredi kartı borcum vardı ve kredi puanım epey kötü. bu durumda bende bu kredilerden faydalanabilirmiyim. Bu konu hakkında bilgisi olan varmıdır?

aykutsc91
Aday Memur
10 Kasım 2025 19:35
şöyle ki kampayna 15 ine kadar geçerli. bugün arkadaşlardan çekenler oldu 400 bin tl olarak. onunda 300 bini veriyorlar kalan 100 bini promosyon a satyıyorlar

Promosyonpesinolur
Aday Memur
10 Kasım 2025 19:35

bana vermediler aynı durumdayız yapay zeka red ediyor ama ödemeler düzenliyor verebilir


Promosyonpesinolur
Aday Memur
10 Kasım 2025 19:37

Ama aralıktan sonra düzene binecegi için ilerde faydalanabiliriz


Arslan Polis adayı
Aday Memur
10 Kasım 2025 19:41
kredi notu kötü olup da kullanabilen var mı krediyi

aykutsc91
Aday Memur
10 Kasım 2025 19:42
bende onu merak edip acaba soran olup bilgi sahibi olan varmı diye
Arslan Polis adayı, 2 saat önce
kredi notu kötü olup da kullanabilen var mı krediyi

myday
Şef
10 Kasım 2025 21:17

Bugün şubeden sorduk KKB puanına göre bakıyoruz genel müdürlük onay veriyor dediler

