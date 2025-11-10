iş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi

promosyonla alakalı kredili teklifler konuşuluyor hatta çekenler oldu bugun. Benim ise iş bankasında yapılandırmada olan kredi kartı borcum vardı ve kredi puanım epey kötü. bu durumda bende bu kredilerden faydalanabilirmiyim. Bu konu hakkında bilgisi olan varmıdır?

