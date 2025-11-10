Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Hapis cezası alan memurun emeklilik hakkı var mı?


10 Kasım 2025 20:28
Hapis cezası alan memurun emeklilik hakkı var mı?

hapis cezası alan memur emeklilik hakkı var ise emekliliğe sevki nasıl olur veya prosedür nasıl işler


Sevdim-Seni
Genel Müdür
10 Kasım 2025 22:43

Emeklilik için başvurmadığın sürece kimse seni emekli etmez. Hapis cezan kurumuna iletilince ilişiğin kesilir, istifa etmiş gibi öyle kalırsin. Emeklilik şartlarinı tamamladiysan sonradan Ankara'da istifa etmiş memurların emklilik işlemleri için başvuracağı bir yer var. Oraya ne zaman istersen başvurur emekli olursun. Veya ilişiğin kesilmeden kendi kurumuna başvurabilirsin.

Toplam 1 mesaj

