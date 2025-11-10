Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yüz yüze seminer istiyoruz.


10 Kasım 2025 20:33
Yüz yüze seminer istiyoruz.

Evet arkadaşlar. sabahtan beri pc başında oturup kendimizi parçalıyoruz. bu online işi iş değil. okulumuzda olsa ne güzel olurdu. sabah 9'da gider öğlene kadar çalışma toplantı vs yapar öğlen döner mutlu mesut hayatımıza devam ederdik.

Bundan sonraki seminerler lütfen yüz yüze olsun. Bu çekilecek dert değil çünkü.

Çok Yazılan Konular

Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?ÖBA'ya giremiyorum.Ek ders ödeme saçmalığıMesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?Öğretmenliği bırakma düşüncesi10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?idarecilik Diyarbakır MEB promosyonGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)

Sözlük

menemen 1 10 Kasım 1 istidraç 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 Bugün olanlar 3 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 mihaniki 1 güne bir atasözü bırak 1 kalıcı iz bırakmak 1

Son Haberler

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklamaŞanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Atatürk'ün Kitap Dünyası' sergisi açıldıPFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklamasıKapıkule'de 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar