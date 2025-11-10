Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

657'ye mevzuatı bilen birisi var mı? Soruma cevap arıyorum


10 Kasım 2025 20:49
657'ye mevzuatı bilen birisi var mı? Soruma cevap arıyorum

Daha önce Adalet Bakanlığında 5 yıl boyunca kadrolu olarak hizmet verdim. Şimdide başka bakanlığa KPSS ile başvuru yaparak 3+1 sözleşmeli olarak atandım. Ben aday memurluğumu Adalet bakanlığında tamamlamıştım. Haklarımı geçiş yaptığım bakanlığa kadromla beraber aktarabilir miyim veya 3+1 siz eski sistem sözleşmeli olabilir miyim?

Mevzuata göre cevap bekliyorum

Çok Yazılan Konular

Kurum içi atamaBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarAdli Tıp KurumuKurumum hakkımı reddediyor

Sözlük

10 Kasım 1 istidraç 1 mihaniki 1 Bugün olanlar 3 kalıcı iz bırakmak 1 güne bir atasözü bırak 1 menemen 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2

Son Haberler

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Atatürk'ün Kitap Dünyası' sergisi açıldıPFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklamasıKapıkule'de 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiAtatürk'ün Antalya'da konakladığı ev, müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar