Polsan ve tes

10 Kasım 2025
İyi akşamlar.7 yıllık polisim zorunlu Polsan var heeray paramızın belli bı kısmı kesiliyor.Bu Polsan haracı kesiliyor şimdide TES diye yani bir emeklilik sistemi adı altında paramız kesilecek.Polisliker olara zaten düşük maaş ve kötü koşullarda çalışıyoruz ve üstüne para almayı geçtim paramız sürekli kesiliyor.Ya Polsan kesintisi kalksın yada Tes gelmesin.Ekonomik olarak kötü günler geçiriyoruz ve birde bu kesintiler meslekten soğutma noktasına getiriliyor.Bu Polsan dan nasıl cikabiliriz kendi paramızla haraç ödüyoruz yetmiyor yenisi geliyor ciddenn bu Polsan dan çıkamaz miyiz acaba

