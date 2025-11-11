suem dövme

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
11 Kasım 2025 00:11
arkadaşlar el bileğimin köşesine 4 cm civarı atatürk dövmesi ve işaret parmağımın üzerine 2 cm civarı eski türkçe türk yazısı dövmesi yaptıracağım. Sueme girerken bu dövmeler engel olur mu? çünkü jandarmada sözleşmeli bir abimiz mesleğe girdikten sonra dövme yaptırdı ve bir sorun olmadı. hatta yeni sözleşmede tekrarladı. 12 cm den küçük dövmeler sorun değil dedi. dediğim dövmeleri yaptırmam okula girmemde engel olur mu?

