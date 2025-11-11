Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İş bankası 600.000


11 Kasım 2025 09:55
İş bankası 600.000

Bu parayı çekip altına yatırmak mantıklı mı sizce arkadaslar?


Riomen
Aday Memur
11 Kasım 2025 09:58

Kişi ve şarta göre değişir

Eğer kişi tek maaş ise mantıklı değildir

Kişi çift maaş ise mantıklıdır ancak bu da şarta bağlı ; kısa vade bekleyecekse mantıksız , orta- uzun vade bekleyecekse mantıklıdır.


pomem1010
Memur
11 Kasım 2025 10:01

Uzun vade hocam


Ali cabbar0110
Aday Memur
11 Kasım 2025 10:14

Kampanya mi var ?

