Sendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettim


11 Kasım 2025 10:34
Kelli felli aylık milyonluk paraları kaldıran sendikaların yapmadığı işi yaptım, işçiler ile memurlar arasındaki maaş adaletsizliğini OMBUSMAN'a şikayet ettim. Ekim İşçi Maaşı: 97 bin Memur Maaşı 52 Bin. Bu kadar büyük bir adaletsizliğe dayanamadım artık. Sizde artık şu sarı sendikalarınızdan istifa edin kardeşim bir katkınız olsun sürece.

