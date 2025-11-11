Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Arkadaşlar GSB nin son aliminda işe başlayanlar oldu mu?


11 Kasım 2025 10:58
Arkadaşlar GSB nin son aliminda işe başlayanlar oldu mu?

3000 kişilik alimda işe başlayan oldu mu

