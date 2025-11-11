KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Aralık merkezi alımın Ocak ayına alınması


11 Kasım 2025 11:13
merhaba arkadaşlar kpss aralık tercihleri genelde aralığın son haftası olduğu için yarıyılda mezun olanlar ocak 15 i 20 si gibi mezun oluyor 20 gün ile kpss tercihi yapamıyor diploma tarihi yetişmiyor. bu konuda birşeyler yapalım...

