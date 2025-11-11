Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
ÜCRETSİZ İZİN HAKKI


ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
4/B sözleşmeli personelim. Haziranda kadroya geçeceğim. Hizmet birleştirme diye birşey varmış kadroya geçtiğimde özel sektörde çalıştığım süreler memuriyetten sayılacak mı ? Kadroya geçtiğimde 3 yıllık memur gibi sayılacağım. Özel sektördeki çalışmalarımda sayılırsa 5 yıllık memur gibi sayılıp ücretsiz izin hakkından yararlanabilir miyim ?

