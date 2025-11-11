Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polislikten A grubuna Kpss ile Geçiş


11 Kasım 2025 13:05
Polislikten A grubuna Kpss ile Geçiş

İyi mesailer arkadaşlar.POMEM mezunuyken Kurumlararası geçişte naklen atama kapsamında 6 yıl çalışma zorunluluğu olduğu için bu şartı sağlamadığın zaman Kpss puanıyla bile olsa A grubu bir kadro kazanıp emniyet muvafakat vermezse geçiş yapılamadığından bu hakkını hukuksal açıdan arasan bile mahkemeler aleyhte karar veriyorlarmış.Bu bilgi doğru mudur ? Bu şekilde geçen ya da konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mıdır ? Yardımcı olursanız çok sevinirim


Ahmet2018
Aday Memur
11 Kasım 2025 14:08

KPSS den atanacak puanı aldıysan istifa edip hiç emniyetle muvafakatla uğraşmadan geçebilirsiniz.Sözleşmeli olursanız istifa sonrası 6 ay bekleme zorunluluğu yok direk başlarsınız.


AimLizZ
Aday Memur
11 Kasım 2025 14:50

Hocam kendi alanımla ilgili görev yapmak istediğimden ve gideceğim yerde kadrolu olduğundan dolayı emniyet onay vermek zorunda eğer vermezse mecbur dava yoluna gitmek zorundayım o sebeple sordum Danıştay'ın bu konu ile ilgili farklı kararları mevcut çünkü

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıişbankası.faiz krediPromosyon 21 Kasim'a kadar yatirilacak.Yapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıMazeret ataması 2025puanla sistemiİsbankasi Promosyon 100.000 TLEmniyet aracı ile kaza yardım

Sözlük

kalıcı iz bırakmak 1 menemen 1 açık açık konuşmak 1 10 Kasım 1 mihaniki 1 istidraç 1 Bugün olanlar 3 28.09.2026 simav depremi 2 İş yaparken söylenen şarkılar 1 güne bir atasözü bırak 1

Son Haberler

Erdoğan: Türkiye, orman varlığını en çok artıran 6. Ülkeİçişleri Bakanlığı ve Yeşilay bağımlılıkla mücadelede güçlerini birleştirdiBakan Tunç: Otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemezİBB iddianamesi tamamladı: İmamoğlu örgütün kurucu lideri!'Dur' ihtarına uymayıp İl Emniyet Müdürünün üzerine aracını sürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar