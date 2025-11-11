Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Adaylık süresi 2 yıl olan kurumda 3+1'in durumu


11 Kasım 2025 14:20
Kurumumuzda adaylık süresi 2 yıl ise 3 yılı doldurunca aday memurluğun bitmesi için 2 yıl mı bekliyoruz yoksa 1 yıl yeterli oluyor mu?

