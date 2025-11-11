Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Danıştay 2. Daire


11 Kasım 2025 14:24
Danıştay 2. Daire

Herkese iyi günler.

Danıştay 2. Dairede 2021 yılından kalan bütün dosyalar incelemede gözüküyor,8 aydır dosyam incelemede ve hala karar verilmedi.son 7 8 ayda dosyası sonuçlanan var mı Danıştay 2. Dairede.?


ibrahimmm2863
Aday Memur
11 Kasım 2025 14:53

2025 ocak ayında temyize gittik danıştay 2. Dairede şuanda dosyam uyap ta esastan havale sıradında görünüyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıişbankası.faiz krediPromosyon 21 Kasim'a kadar yatirilacak.Yapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıMazeret ataması 2025puanla sistemiİsbankasi Promosyon 100.000 TLEmniyet aracı ile kaza yardım

Sözlük

mihaniki 1 açık açık konuşmak 1 28.09.2026 simav depremi 2 Bugün olanlar 3 menemen 1 10 Kasım 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 güne bir atasözü bırak 1 istidraç 1 kalıcı iz bırakmak 1

Son Haberler

Erdoğan: Türkiye, orman varlığını en çok artıran 6. Ülkeİçişleri Bakanlığı ve Yeşilay bağımlılıkla mücadelede güçlerini birleştirdiBakan Tunç: Otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemezİBB iddianamesi tamamladı: İmamoğlu örgütün kurucu lideri!'Dur' ihtarına uymayıp İl Emniyet Müdürünün üzerine aracını sürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar