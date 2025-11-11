Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

iş bankası kadar lanet bir banka görmedim


11 Kasım 2025 17:25
1251 puanım var icra yok bişey yok kredi vermedi

onlythemiracle
Şube Müdürü
11 Kasım 2025 17:39

Ben olsam eksi hesabı kullanırım daha mantıklı. Krediye nedem bulaşıyorsun

