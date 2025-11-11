benzin-gaz

arkadaşlar arabamda gaz bitti. şuanda bnenzinle çalışıyor , Bir yakınım diyorki çok böyle yapma bir süre sonra araban sadece benzinle çalışır hale gelir diyor bu doğru mu?

doğru ise en geç ne zaman gaz doldurmam lazım?

merak ettiğim diğer bir soru da diyelim ki yakınımın bu dediği oldu, tekrar gaza geçmenin bir yolu var mı ve bunun için ne yapmak gerekecek ve mümkün ise bunun maliyeti ne olur aşağı yukarı?

teşekkürler.