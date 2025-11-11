Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet

Telefon tavsiye


11 Kasım 2025 18:03
Telefon tavsiye

Telefon alacağım 45000 TL bandında tavsiyenize açığım. Kamera ve batarya benim için önemli oyun oynayan birisi değilim telefondan.

Çok Yazılan Konular

Yenilenmiş telefon alınır mı?

Sözlük

mihaniki 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 28.09.2026 simav depremi 2 açık açık konuşmak 1 10 Kasım 1 menemen 1 istidraç 1

Son Haberler

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıkla mücadele protokolü imzaladıRTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarıTaklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!İstanbul'da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u bulduKültür AŞ ihalelerindeki gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar