Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

öba düzgün çalışmıyor


11 Kasım 2025 18:15
öba düzgün çalışmıyor

izliyorsun sonra bir daha izlemek zorunda kalıyorsun (yeşin ok tiki yanmıyor çünkü)

bir de saçma içeriğe saçma ek görevler yüklenmiş sanırım (hasseten saçmalık kişiye göre farklı seçenekler sunulmadığı için saçma. Yoksa kimine göre içerik saçma olmayabilir, demek istediğim şey bana hitap etmiyor)

Çok Yazılan Konular

ÖBA'ya giremiyorum.Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.Ek ders ödeme saçmalığıMesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Yüz yüze seminer istiyoruz.Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı. :))))

Sözlük

10 Kasım 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 açık açık konuşmak 1 28.09.2026 simav depremi 2 istidraç 1 menemen 1 mihaniki 1

Son Haberler

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıkla mücadele protokolü imzaladıRTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarıTaklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!İstanbul'da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u bulduKültür AŞ ihalelerindeki gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar