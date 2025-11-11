Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Tebligat ve bilgi sahibi ifadesi hakkında


11 Kasım 2025 18:37
Tebligat ve bilgi sahibi ifadesi hakkında

Herkese merhabalar umarım iyisinizdir, bugün içinde ikamet adresime tebligat gelmiş ve muhtarlığa bırakılmış fakat şu anda ülke dışında olduğum için almaya gidemiyorum. Kapıya asılan tebligat haber kağıdının üstünde gönderen kurum da yazılmamış.

Acaba birkaç ay önce bilgi sahibi olarak alınan ifademden dolayı gelmiş olabilir mi? Zamanında ifademi alan memur beyler bu konuyla ilgili ileride hiçbir sorun çıkmayacağını belirtmişti.


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
11 Kasım 2025 19:09
internete uyap yaz, e devlet sifrenle gir. orada dosya sorgulamaya bak ne oldugunu gorursun.

diplocd
Aday Memur
11 Kasım 2025 19:13

Öncelikle çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Dediğiniz gibi uyap üzerinden baktım ama hiçbir yargı biriminde dosyam yok. Acaba ifadeyle için değil de kyk kredi borcumdan dolayı gelmiş olabilir mi?

Tekrardan teşekkür ediyorum.

ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
11 Kasım 2025 19:14
o zamn uyaptan icra dosyasi kismina bakabilirsin

diplocd
Aday Memur
11 Kasım 2025 19:22

Orada da bir şey görünmüyor acaba uyarı için gelmiş olabilir mi? Strese soktu biraz.

tukayf
Daire Başkanı
11 Kasım 2025 19:24

UYAP da bulamazsanız muhtarı arayın. Zaten muhtar alınca tebliğ edilmiş sayılıyor.


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
11 Kasım 2025 19:26
uyapta gorunmeyen birsey sikinti olmaz. hic merak etme. bugun bir arkadasa zarf geldi kisiye teblig seklinde. valilikten gelmis, hakkinda sikayet vardi. gelen evrakta arastirmaya gerek yoktur seklinde bir ibareydi. yani ona benzer biseyde olabilir ama ciddi birsey olmadigi net.
