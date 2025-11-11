Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Ben kültür bakanlığında 657 memurum. Koruma ve güvenlik görevlisiyim. Eşim Sağlık bakanlığında toplum sağlığı merkezinde Ebe. 3+1 süresi 2027 ocak ayında doluyor ve kadroya geçiyor. Biz eşimle denizliye tayin almak istiyoruz. Benim tayin işi kolay ama sağlık bakanlığı yönetmelikleri karışık olduğu için işin içinden çıkamadım. Önden ben gideceğim ve arkamdan o eş tayini alacak diye planlıyoruz. Öncelikle eşim 2.bölge C grubu Antalyada çalışıyor ve tayin isteyeceğimiz yer Denizli, oda 2.bölge A grubunda, buraya eş tayini olur mu yada ne gibi bir prosedür var. Diğer soruda şu, sağlık bakanlığı mı kültüre tabi yoksa kültür mü sağlığa tabi?

