Öba sayfa yanıt vermiyor hatası

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
ÖBA'ya giremiyorum.Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.Ek ders ödeme saçmalığıMesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Yüz yüze seminer istiyoruz.Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı. :))))
Sözlük
Son Haberler
İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıkla mücadele protokolü imzaladıRTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarıTaklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!İstanbul'da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u bulduKültür AŞ ihalelerindeki gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar