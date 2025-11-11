KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea

ÜZÜLMEYİN SAYILI GÜNDÜR GEÇER ÇIKINCA YGSYE GİRER ÜNİVERSİTE BİTİRİP TEKRAR DENER


11 Kasım 2025 19:40
ÜZÜLMEYİN SAYILI GÜNDÜR GEÇER ÇIKINCA YGSYE GİRER ÜNİVERSİTE BİTİRİP TEKRAR DENER

ÜZÜLMEYİN SAYILI GÜNDÜR GEÇER. ÇIKINCA YGS YE GİRER ÜNİVERSİTE BİTİRİP TEKRAR DENER. TABİİ ÇETESİYLE BERABER İBB Yİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİKLERİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİKTEN SONRA.

Çok Yazılan Konular

Memur öğretmenler ve akademiİL/İLÇE ÖNERİSİ

Sözlük

28.09.2026 simav depremi 2 açık açık konuşmak 1 istidraç 1 mihaniki 1 10 Kasım 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 menemen 1

Son Haberler

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıkla mücadele protokolü imzaladıRTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarıTaklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!İstanbul'da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u bulduKültür AŞ ihalelerindeki gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar