Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
icra yakınların 3. kişi olarak eklenmesi


11 Kasım 2025 19:53
icra yakınların 3. kişi olarak eklenmesi
arkadaşlar durumum gerçekten çok sıkıntılı. bu konu hakkında tam bilgisi olan veya daha önce başından geçmiş olanlar yardımcı olursa sevinirim. maasimda icra var 2 tane. 2. sıradaki avukat sürekli yakinlarımı 3. şahıs olarak ekliyor dosyaya. 89/1 madde gereği. ama bu yaptığı borcun tahsilinden çıktı beni çevreme rezil etmeye döndü. anne baba kardeş kayınbaba sirayla herkesi ekliyor. eklediği kişilere gereğince dilekçe yazdırıp hergybir alacak yoktur dedirtiyorum ama avukatın bu şekilde yakinlarımı eklemesinden nasıl kurtulabilirim. hadi anne baba ekledi tüm sulaleyi ekleyebilirmi

umtblc
Daire Başkanı
11 Kasım 2025 20:04

bence icra dairesine bir dilekçe yaz. icra müdürü 3.kişi olarak ailenin eklenmesini neye dayanarak kabul ediyor. 3. şahıslara ihbarneme çıkarılır evet ama, avukatın senin annende babandan alacaklı olduğu kanısına nasıl vardıgını açıklaması gerekli bence. avukatın hayali olarak isteklerine karşı icra müdürünün bi dur bana somut bir evrak sun demesi gerekli bence. ayrıca senin aile bilgilerine nasıl ulaşıyor bu avukat tc sine adresine kişisel verilerin gizliliği yokmu ki bu adam canı istediginde ananın babanın adresine tcsine ihbarname çektiriyor.


serhat801
Aday Memur
11 Kasım 2025 20:16
devrem kanunen icra dairesi kabul etmek zorundaymis. kanunun büyük açığı bu madde. televizyonlara çıkıp basbasbagiriyorlar borçlunun yakınları aranamaz kvkk felan bahsediyorlar ama bu aramadan daha beter.
