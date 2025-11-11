icra yakınların 3. kişi olarak eklenmesi

arkadaşlar durumum gerçekten çok sıkıntılı. bu konu hakkında tam bilgisi olan veya daha önce başından geçmiş olanlar yardımcı olursa sevinirim. maasimda icra var 2 tane. 2. sıradaki avukat sürekli yakinlarımı 3. şahıs olarak ekliyor dosyaya. 89/1 madde gereği. ama bu yaptığı borcun tahsilinden çıktı beni çevreme rezil etmeye döndü. anne baba kardeş kayınbaba sirayla herkesi ekliyor. eklediği kişilere gereğince dilekçe yazdırıp hergybir alacak yoktur dedirtiyorum ama avukatın bu şekilde yakinlarımı eklemesinden nasıl kurtulabilirim. hadi anne baba ekledi tüm sulaleyi ekleyebilirmi

