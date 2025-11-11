Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
OGM Sağlık Nedeniyle Tayin Dilekçesi Hakkında Yardım


11 Kasım 2025 20:36
OGM Sağlık Nedeniyle Tayin Dilekçesi Hakkında Yardım

Merhaba arkadaşlar,

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyorum. Annemin %80 oranında engelli raporu var.

Sağlık mazereti nedeniyle ailemin bulunduğu yere daha yakın bir bölgeye tayin talep dilekçesi hazırlamak istiyorum.

Dilekçeyi nasıl ve kime hitaben yazmam gerekiyor?

Ekleri (rapor, ikametgâh vb.) dilekçeye nasıl eklemeliyim?

Ayrıca dilekçeyi şefime mi teslim etmem gerekiyor, yoksa doğrudan Bölge Müdürlüğü?ne mi göndermeliyim?

Bu konuda daha önce başvuru yapan veya bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

Şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

