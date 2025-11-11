Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Hagb fetö


11 Kasım 2025 20:37
Hagb fetö

Merhaba arkadaşlar

Şuan yargıtayda dosyam var eğer bozulma gelirse tekrar yargılama yolunda hagb alınabiliyor mu yeni yargı paketiyle falan kalkmadı dimi yani yeni yargılamada 2 yıl altı ceza alırsam hagb olur mu bilem var mı

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıİDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.2. Kez temyizTayin konusuJandarma uzman çavuş meslekten ihraçMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenler

Sözlük

mihaniki 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 açık açık konuşmak 1 10 Kasım 1 istidraç 1 28.09.2026 simav depremi 2 menemen 1

Son Haberler

Mansur Yavaş'ın yapay zeka paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattıPark Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i ÇocukNATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajıKocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandıAğaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri iddianamede

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar