Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıİDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.2. Kez temyizTayin konusuJandarma uzman çavuş meslekten ihraçMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenler
Sözlük
Son Haberler
Mansur Yavaş'ın yapay zeka paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattıPark Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i ÇocukNATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajıKocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandıAğaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri iddianamede
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar