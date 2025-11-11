Eğitimde gerçeklikten uzak duygusal yaklaşımların yarattığı tehlike

Bugün mesleki çalışmalarda yine karşıma çıkan, eğitimin altını oyan yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum. Mesleki çalışmalarda izleyenler ya da dinleyenler varsa anlatıcı kişi çocuğunun ya da kendi okulunda şiddet içeren tavırlar sergileyen bir öğrencinin durumu ile ilgili bir anı paylaştı.

Veliler birlik olup şiddet gösteren çocuğun okuldan uzaklaştırılması için dilekçe vermiş. Anlatıcı da karşı çıkmış. Bu okuldan atılsın, diğer okuldan atılsın. Sonuç olarak yine sizin çocuğunuzun karşısına çıkacak. Bu yüzden bu çocuğu kazanmak lazım demiş. Araştırmışlar ve çocuğun babasının hapiste olduğu annesinin ise tek başına hayat mücadalesi verdiği için çocuğu sürekli dövdüğü tespit edilmiş. Rehberlik servisi görüşmesi, anne ile görüşme şu bu derken (fazla ayrıntı yok) çocuğun davranışları düzelmiş. Önemli olan bu çocuğu kazanmakmış.

Bugün ülke genelinde böyle bir tutum oluşmaya başladı. Mağdurları değil de mağdur edenlerle empati ve sempati kuruluyor. Bu tarz romantik hikayelerde anlatıcı kendi benzer bir yakınlık göstermese bile kendi hayatını dezavantajlı bir hayat gibi göstermeye çalışıp içinde küçük mucizeler içeren hikayeler paylaşıyor. minicik, ufacık olayları büyük bir travmaymış gibi gösterip devasa başarı hikayeleri yazıyorlar.

Ne yazık ki gerçek böyle değil. ne yazık ki gerçeklikten uzak irrasyonel bu yaklaşımlar bir öğrenci için tutunulan tavırlar arka planda hiç de suçu günahı olmayan onlarca çocuğun geleceğinden başarı hikayeleri çalıyor. Bin öğrenciden bir tane başarı hikayesi çıkacak diye bin öğrenciden çıkacak 100 başarı hikyayesini çöpe atıyoruz.

Hepiniz farkındasınız biliyorum. Çok defa çok öğrenci için "aslında başarılı çocuk ama sınıf kötü", "sınıf çok iyi ama birkaç öğrenci yüzünden ders işlenmiyor" dediğinizden eminim. Çünkü sürekli her sene her sene yaşıyoruz. Biz niye elimizdeki gücü "olma ihtimali %1'i bile zor geçecek potansiyeller üzerine harcamak zorunda kalıyoruz. Mesleğin başında olabileceğine inandığımız bu masallar mevcut sistemin işleyişini bozuyor. Alt üst ediyor.

Bizim derhal kültürel gerçekliğimizle yüzleşip gerekeni yapmamız lazım. Yıllardır aynı sorunları aynı yöntemle çözmeye, çözmemeye çalışıyoruz. Bu yol, yol değil. Ne okulda ne sokakta.